Майкл Биспинг назвал бойца, против которого должен подраться Перейра

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что Роберт Уиттакер (24-6) должен стать следующим претендентом на титул.

«Я бы хотел увидеть незамедлительный матч-реванш [Перейры и Адесаньи]. В противном случае — бой Алекса Перейры и Роберта Уиттакера, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Роберт Уиттакер — следующий претендент. Он победил всех топ-бойцов своего дивизиона. Если Иззи возьмет паузу, то матчмейкерам нужно организовать бой Перейры с Уиттакером».

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Уиттакер следующий бой проведет против Пауло Косты (14-2) 11 февраля 2023-го на UFC 284 в Перте, Австралия.