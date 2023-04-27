Шон Стрикленд высмеял девушек, утверждающих, что они пережили домашнее насилие

Седьмой номер рейтинга среднего веса UFC Шон Стрикленд (26-5) рассказал историю, в которой его якобы использовали.

«Я не люблю говорить об этом, но пришло время. Я тоже пережил домашнее насилие... Когда-то у меня были довольно жестокие отношения... Физическое, словесное насилие... Однажды меня ударили несколько раз по лицу. БЕЗ ПРИЧИНЫ... Помимо измены... Когда мне было 17 или 18 лет, две девушки заставляли меня заниматься сексом втроем... Я пытался уйти несколько раз...» — написал Стрикленд в соцсетях.

Стрикленд в прошлом бою победил Нассурдина Имавова (12-4) единогласным решением судей. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.