Шон О'Мэлли — о планах на 2023-й: «Меньше времени тратить на телок»

Первый номер легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли вместе с тренером Тимом Уэлшом обсудили на своем YouTube-канале планы на 2023 год.

Тим Уэлш: «Я тут думал, в чем я могу в 2023-м быть лучше, и блин, все у нас идет отлично, все идет вверх, но стоит поменьше фокусироваться на телках».

Шон О'Мэлли: «Брооо, я именно об этом сам думал вчера вечером. Помнишь, мы с тобой обсуждали, по-моему, даже на подкасте нашем — да, у нас есть наши «Дни шлюх», но сколько другого полезного дерьма можно было сделать [в эти дни]? Поэтому я согласен с тобой».

Тим Уэлш: «Очень много других вещей можно сделать. Это уносит кучу времени. И я думаю так — если у меня есть время на телок, значит, у меня, в принципе, есть лишнее время, которое я могу направить в мой график дел».

Шон О'Мэлли: «Или лучше потратить это время на медитацию. Ты мне сказал, что сегодня потратил два часа на разговоры о телках, сидя на своем гребаном диване. Это время могло пойти на медитацию».

Тим Уэлш: «Да. И даже порно надо смотреть меньше».

Шон О'Мэлли: «Оооох. Мне нужно удалить Reddit *****. Там [постоянно делятся материалами для взрослых]. Я порой смотрю, если что попадется: «Хм. Ага». Нужно удалять это».

22 октября прошлого года О'Мэлли победил Петра Яна раздельным решением на UFC 280 в Абу-Даби.