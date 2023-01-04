Боец UFC о драке Даны Уайта с женой: «Если ты не хочешь получить удар, то не поднимай свои руки»

6-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (11-1) прокомментировал драку Даны Уайта с его женой на новогодней вечеринке в Мексике.

«Если ты не хочешь получить удар, то не поднимай свои руки. Точка! Когда я говорю держать руки при себе, я не оправдываю избиение женщин! Женщины просто хотят иметь возможность ударить мужчину, и мы типа должны с этим мириться», — написал Хилл в Twitter.

Ранее в Сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.