Эй Джи Макки потратил 100 000 долларов на самурайский костюм, в котором он вышел на бой с де Соузой

Бывший чемпион Bellator в полулегком весе Эй Джи Макки рассказал, как он решился потратить 100 000 долларов на самурайские доспехи, в которых он вышел на поединок против Роберто де Соузы.

«Я много читал на эту тему, эта штука стоит нехреновенькую сумму. Ее я и потратил, но не особо парюсь по этому поводу. Я отдал 100 000 долларов на костюм, - сказал Макки в интервью MMAfighting. - Я нашел сайт, просто лазил и смотрел про разные самурайские места, смотрел на катану и прочее. Хотел купить ее, но мне сказали: «Чувак, катану тебе нельзя. Чтобы купить ее, нужно будет регистрироваться в чертовой полиции», но я такой, окей, меня и такое устраивает. Они ответили: «С катаной никак, но ты можешь взять доспехи».

Я тоже хотел себе доспехи. Я ведь готовлюсь к битве, поэтому подумал, что так у меня получится построить связь между их культурой и моей. Я как-то был в Японии и в этот раз решил, окей, давайте устроим уже все по полной программе. Другие костюмы, которые я посмотрел, не давали мне ощущения подготовки к битве в отличие от этого, настоящего самурайского костюма с покрытием из кожи аллигатора.

Безусловно, это стоило того. Этот парень (продавец. — Прим. «СЭ» сказал мне, что до меня такой костюм покупал только один человек, и этот человек был королем. «Его покупал король, но я не могу назвать вам его имя». Я и не хотел знать его имя, говорю: «Вы теперь можете всем рассказывать, что я купил его». Это было круто. Я положу костюм в мой мужской уголок, он будет потрясно смотреться рядом с поясом у небольшой симпатичной стенки».

31 декабря прошлого года Макки победил де Соузу единогласным решением на турнире Bellator vs Rizin в Сайтаме (Япония).