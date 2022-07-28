Шон О'Мэлли дал прогноз на бой Стерлинга и Диллашоу

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) предполагает, что действующий чемпион дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) потеряет титул в бою с Ти Джеем Диллашоу (17-4).

«Я бы выбрал Ти Джея, но нельзя списывать Алджо со счетов, — сказал О'Мэлли в интервью The MMA Hour. — Он не просто так чемпион, он первый номер нашего дивизиона, и за это его стоит уважать. Думаю, Ти Джей сделает свою работу, но не удивлюсь, если победит Алджо».

Бой Стерлинга и Диллашоу станет со-главным поединком турнира UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).