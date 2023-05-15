Шон О'Мэлли на День матери подарил своей маме 50 тысяч долларов

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) опубликовал на YouTube видео, как он подарил своей маме на ее праздник 50 тысяч долларов. Более того, он подарил 50 тысяч долларов еще и жене Дане Гонсалес, которая является матерью их маленькой дочери Елены.

Будущий претендент на титул чемпиона в легчайшем весе назвал свою мать и свою жену двумя самыми важными женщинами в его жизни.

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-5). Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.