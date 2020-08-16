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Шон О'Мэлли — Марлон Вера на UFC 252: трансляция боя начнется ориентировочно в 6.30

00:55

Утром воскресенья, 16 августа, по московскому времени в США пройдет турнир UFC 252. Шоу принимает арена UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада).

В со-главном бою вечера в октагон выйдут два бойца легчайшего веса (до 61,2 кг), Шон О'Мэлли (США) и Марлон Вера (Эвкадор)

Поединки предварительного и основного кардов в прямом эфире можно смотреть на UFC Fight Pass. Также турнир показывает UFC TB (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Ранние прелимы (два боя) стартуют в 2.00 (время московское), предварительный кард (четыре боя) — в 3.00, основной кард (пять боев) начнется в 5.00.

Бой О'Мэлли — Вера начнется ориентировочно в 6.30 (мск).

Миочич — Кормье и все бои UFC 252: расписание и трансляция турнира

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