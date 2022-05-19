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Майкл Чендлер считает правильным, что Чарльза Оливейру лишили титула

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator, а ныне 5-й номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) считает решение UFC верным в вопросе лишения Чарльза Оливейры (33-8) титула за несделанный вес.

«Я буду весьма категоричен, но я считаю, что UFC поступили правильно, когда лишили Оливейру пояса чемпиона, — сказал Чендлер в подкасте Bussin' With The Boys. — Он даже не смог сделать то, что всегда делают бойцы — это согнать вес. Конечно, я считаю его чемпионом, но в жизни твои действия приведут к определенным последствиям. Он не сделал вес. Как бы то ни было, Чарльз все равно добавляет интриги в самый наэлектризованный дивизион UFC. Я обожаю это! Все только и говорят о легком дивизионе из-за бойцов, которые выступают там».

В последнем бою Чендлер победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.

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