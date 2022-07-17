Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой за пояс в легком весе на UFC 280.

«Для меня фаворит в этом бою — Махачев. Оливейра все-таки выходец из борьбы, а как показала практика, борьба школы Хабиба Нурмагомедова — одна из лучших, если не лучшая в мире. Поэтому вряд ли Оливейра сможет навязать свою борьбу, сделать что-то в партере и удивить Ислама. А в стойке, по моему мнению, Махачев лучше, чем Оливейра, поэтому считаю, что у Махачева намного выше шансы на победу. Плюс он более голодный, чем Оливейра. Бразилец уже был чемпионом», — сказал Шлеменко «СЭ».

Шлеменко также оценил вероятность возникновения неполадок при организации боя, учитывая, что Махачев — представитель России.

«У UFC много мест, где можно провести этот бой. В пандемию поединки проводили в Абу-Даби, в Дубае. Главное — желание UFC, если он уже объявили бой, значит, есть желание и есть все предпосылки для того, чтобы этот бой состоялся. Посмотрим, сейчас вперед загадывать нельзя. Но мне кажется, что все будет в порядке, иначе зачем анонсировать бой, а затем предпринимать попытки его срыва?» — добавил Шлеменко.

Вчера, 16 июля было объявлено, что бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) и станет главным событием турнира UFC 280.

На счету 30-летнего Махачева 22 победы и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА, у 32-летнего Оливейры 33 победы и 8 поражений.