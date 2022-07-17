Харитонов назвал фаворита боя Оливейра — Махачев

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

«Конечно, будет очень принципиальный и интересный бой. Будем болеть за Ислама, но все может быть в этом поединке. Оливейра — очень хорош. Зато мы узнаем настоящего чемпиона. Кто фаворит? Думаю, Ислам. Почему? Потому что россияне более сконцентрированы в трудных ситуациях. Нельзя, чтобы бой был равный. И эта концентрация должна помочь. У Махачева есть хорошая борьба, да и в стойке он себя хорошо чувствует. Бой будет очень интересный», — сказал Харитонов «СЭ».

Бой за звание чемпиона в легком весе UFC между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.