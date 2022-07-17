Шамиль Завуров рассказал, почему Махачеву не составит большого труда победить Оливейру

Президент Eagle FC Шамиль Завуров уверен, что российский легковес Ислам Махачев (22-1) уверенно победит Чарльза Оливейру (33-8) и заберет титул в легком весе. Об этом Завуров сказал в интервью «СЭ».

— Почему, по вашему мнению, Махачеву не составит большого труда победить Оливейру?

— Я много боролся с Исламом, знаю его борьбу. Настолько он растет с каждым боем, именно в борьбе. Оливейра не сможет его взять на удушающий, как он делает другим. А если не сможет, то в стойке он его не финиширует. Ислам сам будет с ним бороться, сможет его финишировать в борьбе.

Бой за звание чемпиона в легком весе UFC между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.