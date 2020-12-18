Шлеменко считает, что Хабиб заслуженно признан мировым спортсменом года

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о присвоении чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову премии «Мировая спортивная звезда» 2020 года по версии британского телеканала BBC.

— Он заслужил. Хабиб хорошо себя проявил в этом году. Очень рад за него, могу только поздравить. Не удивлен, что именно в Британии его признали спортсменом года всего мира. Хотелось бы верить, что спорт вне политики. Может, это даже такой ход, чтобы показать, что спорт — это спорт, а политика отдельно. В целом закономерное решение, конкурентов у него не было. Тем более пандемия пошла на руку Хабибу, потому что он мог выступать, в отличии от других спортсменов.

Да, его высоко ценят в мире, но не думаю, что это может стать причиной его возвращения. Чем дольше он будет оставаться на вот такой «пенсии», тем больше у него будет востребованность. Довольно сложно повторить его достижение. Если посмотреть на Мейвезера, с его рекордом в боксе, он остается всегда востребованным, возвращается, когда хочет и диктует свои условия. Думаю, Хабиб может также делать в ММА.

Нурмагомедов в этом году провел один поединок — 24 октября он победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры. Он остановился на показателе 29 побед при нуле поражений (13-0 в UFC).

(Анастасия Пастернак)