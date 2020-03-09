Шлеменко проведет бой с Тэйлором 25 апреля

Российский боец ММА Александр Шлеменко проведет свой следующий бой 25 апреля против Луиса Тэйлора на турнире RCC, сообщает MMA Вестник. Бойцы должны были встретиться еще в декабре прошлого года на турнире RCC 7, но тогда Тэйлор получил повреждение и не смог принять бой. Вместо него Шлеменко встретился с бывшим бойцом UFC Дэвидом Бранчем и одержал победу удушающим приемом в первом раунде.

Тэйлор не участвовал в боях с декабря 2018 года. Тогда он на финальном турнире сезона PFL нокаутировал немецкого бойца дагестанского происхождения Абусупьяна Магомедова и стал чемпионом.