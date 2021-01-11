Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением с «СЭ» о завершении карьеры Джеффа Монсона.

Ранее сообщалось, что 49-летний американский боец с российским гражданством на тренировке получил полный разрыв сухожилия, на восстановление которого уйдет год.

— Думал, что он уже давно завершил карьеру, неожиданно как-то. В Америке он давно потерял возможность выступать, а в России проиграл уже всем, кому можно было. Тут же нужны какие-то перспективы, если это продолжать. А какие могут быть перспективы у Джеффа Монсона?

Сейчас много более молодых и лучше подготовленных бойцов, которые не могут себя реализовать из-за пандемии, а ему сейчас где реализовываться? Может закончится пандемия, решит вернуться. Но MMA сейчас переживает не самые лучшие времена. Многим бойцам, в том числе и мне, тяжело выступать, потому что мы не можем свободно перемещаться по странами и получить визу. В случае Монсона, тем более с этим проблема. Мне кажется, просто возраст его подошел. Не тот, который в паспорте, а биологический. Потому что у него очень много травм, больная спина и много других проблем.

(Екатерина Звенигородская)

Джефф Монсон объявил о завершении карьеры