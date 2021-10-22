Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон провели дуэль взглядов перед турниром Bellator в Москве

В Москве состоялась дуэль взглядов перед турниром Bellator 269. Главным событием мероприятия будет бой россиянина Федора Емельяненко против американца Тимоти Джонсона.

? Homecoming



Will it be a W for Fedor in Russia, or can @tbeartim spoil the party?



Find out LIVE on @SHOsports, Saturday from 3pm EST/12pm (Noon) PST. #Bellator269 pic.twitter.com/sHGaYJMhlB — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 22, 2021

Емельяненко сразится с Джонсоном в главном событии турнира Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве.

На счету 45-летнего Емельяненко в ММА 39 побед, 6 поражений, один бой признан несостоявшимся. У 36-летнего Джонсона — 15 побед и 7 поражений.

Онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств будет доступна на сайте «СЭ» 23 октября 2021 года. Видеотрансляцию покажут на платном сервисе "Okko Спорт". Она начнется примерно в 22.00 по московскому времени.