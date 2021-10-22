Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон провели дуэль взглядов перед турниром Bellator в Москве
22 октября, 18:25
В Москве состоялась дуэль взглядов перед турниром Bellator 269. Главным событием мероприятия будет бой россиянина Федора Емельяненко против американца Тимоти Джонсона.
Емельяненко сразится с Джонсоном в главном событии турнира Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве.
На счету 45-летнего Емельяненко в ММА 39 побед, 6 поражений, один бой признан несостоявшимся. У 36-летнего Джонсона — 15 побед и 7 поражений.
Онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств будет доступна на сайте «СЭ» 23 октября 2021 года. Видеотрансляцию покажут на платном сервисе "Okko Спорт". Она начнется примерно в 22.00 по московскому времени.
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