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Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон провели дуэль взглядов перед турниром Bellator в Москве

22 октября, 18:25
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В Москве состоялась дуэль взглядов перед турниром Bellator 269. Главным событием мероприятия будет бой россиянина Федора Емельяненко против американца Тимоти Джонсона.

Емельяненко сразится с Джонсоном в главном событии турнира Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве.

На счету 45-летнего Емельяненко в ММА 39 побед, 6 поражений, один бой признан несостоявшимся. У 36-летнего Джонсона — 15 побед и 7 поражений.

Онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств будет доступна на сайте «СЭ» 23 октября 2021 года. Видеотрансляцию покажут на платном сервисе "Okko Спорт". Она начнется примерно в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/BellatorMMA/status/1451507914003386373

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Александр Кравченко все материалы автора
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