Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:38

Шлеменко ответил Сульянову: «Он для меня смешной в своих высказываниях»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

38-летний российский боец Александр Шлеменко (61-15) отреагировал на слова главы лиги Hardcore Анатолия Сульянова, который обвинил Шлеменко в лицемерии после инцидента в 2022-м, когда Анатолий «Сибирский Конор» Надратовский на битве взглядов устроил потасовку с Мири Садыговым в преддверии турнира Shlemenko FC 3.

«Он для меня смешной в своих высказываниях, — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову. — Он пытается меня уличить в том, что я что-то когда-то говорил про поп-MMA, но пусть он покажет, где я говорил. Я говорил не про поп-MMA, я говорил про их пресс-конференции, в которых происходят наигранные спектакли, где все драки начинаются с одного и того же удара мае-гери с разбега.
Что меня насмешило, так это то, что он говорит: «Добро пожаловать в индустрию, наконец-то ты понял». Ой, спасибо, Анатолий, ты мне открыл глаза, я до этого не понимал, как раскручиваются бои и что для этого делается. То есть, мои 18 лет в этом спорте прошли зря. И если вспомнить мой бой против [Мейкела] Фалькао, к примеру, где Фалькао не очень красиво повел себя по отношению ко мне на взвешивании. Сразу же подогрелся интерес к этому бою, получится ли у меня наказать его. И мне удалось наказать, и мои слова про то, что бразильцы вон там лежат, это именно с этим связано. Конечно, [эти слова относятся не ко всем бразильцам], а к Фалькао.
Такая же ситуация с Артуром Гусейновым. Сначала все воспринимали наш бой как поединок двух ветеранов на уважении. Но потом произошло неприятное взвешивание, где Артур не сделал вес и после этого мы с ним потолкались. Причем это было не наигранно, конфликт реально возник и тем самым подогрел большой интерес к нашему противостоянию.
Главное, что ни в случае с Фалькао, ни в случае с Артуром Гусейновым, ни в случае с «Сибирским Конором» у нас на турнире Shlemenko Fighting Championship организация не подталкивала к этому людей, это было не наигранно, это было само собой, это не было игрой плохих актеров, это была жизнь».

1
0
Читайте также
Мария Захарова ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджи Рабаданов подерется с дебютантом Bellator 16 июня

Шлеменко рассказал, чему Россия должна научиться у Америки
Новости
RSS RSS
Все новости