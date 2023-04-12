Шлеменко ответил Сульянову: «Он для меня смешной в своих высказываниях»

38-летний российский боец Александр Шлеменко (61-15) отреагировал на слова главы лиги Hardcore Анатолия Сульянова, который обвинил Шлеменко в лицемерии после инцидента в 2022-м, когда Анатолий «Сибирский Конор» Надратовский на битве взглядов устроил потасовку с Мири Садыговым в преддверии турнира Shlemenko FC 3.

«Он для меня смешной в своих высказываниях, — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову. — Он пытается меня уличить в том, что я что-то когда-то говорил про поп-MMA, но пусть он покажет, где я говорил. Я говорил не про поп-MMA, я говорил про их пресс-конференции, в которых происходят наигранные спектакли, где все драки начинаются с одного и того же удара мае-гери с разбега.

Что меня насмешило, так это то, что он говорит: «Добро пожаловать в индустрию, наконец-то ты понял». Ой, спасибо, Анатолий, ты мне открыл глаза, я до этого не понимал, как раскручиваются бои и что для этого делается. То есть, мои 18 лет в этом спорте прошли зря. И если вспомнить мой бой против [Мейкела] Фалькао, к примеру, где Фалькао не очень красиво повел себя по отношению ко мне на взвешивании. Сразу же подогрелся интерес к этому бою, получится ли у меня наказать его. И мне удалось наказать, и мои слова про то, что бразильцы вон там лежат, это именно с этим связано. Конечно, [эти слова относятся не ко всем бразильцам], а к Фалькао.

Такая же ситуация с Артуром Гусейновым. Сначала все воспринимали наш бой как поединок двух ветеранов на уважении. Но потом произошло неприятное взвешивание, где Артур не сделал вес и после этого мы с ним потолкались. Причем это было не наигранно, конфликт реально возник и тем самым подогрел большой интерес к нашему противостоянию.

Главное, что ни в случае с Фалькао, ни в случае с Артуром Гусейновым, ни в случае с «Сибирским Конором» у нас на турнире Shlemenko Fighting Championship организация не подталкивала к этому людей, это было не наигранно, это было само собой, это не было игрой плохих актеров, это была жизнь».