Шлеменко отреагировал на новость о задержании брата Хабиба Нурмагомедова

Известный боец ММА Александр Шлеменко отреагировал на новость о задержании Усмана Нурмагомедова.

«Могу сказать, что лично знаю Усмана. Он воспитанный парень, порядочный. За ним никогда такого не замечалось. Наверное, он прав, что это фейковая новость. Но мне сложно говорить за тех, кто это сделал», — сказал Шлеменко корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой.

В четверг, 11 ноября, появилась информация, что утром брат Хабиба Нурмагомедова вместе со своим другом Камалом Идрисовым наехал на полицейского в аэропорту Каспийска перед вылетом в Москву. В аэропорту Шереметьево их задержали.

Сам Усман Нурмагомедов опроверг сообщения о том, что был задержан полицией.