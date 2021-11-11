Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова с приятелем бросили автомобиль без номеров после наезда на полицейского

Двоюродный брат бойца Хабиба Нурмагомедова с приятелем после наезда на полицейского возле аэропорта в Каспийске бросили автомобиль, сообщает РЕН ТВ.

23-летние спортсмены Усман Нурмагомедов и Камал Индрисов спешили на рейс в Москву. Молодых людей попытались остановить на КПП, но те продолжили движение и сбили сотрудника полиции, а затем побежали на самолет, бросив автомобиль. При этом машина была без номеров. После инцидента спортсмены спокойно продолжили выкладывать фотографии в Instagram.

В ближайшее время Нурмагомедов и Идрисов могут стать фигурантами дела о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее канал РЕН ТВ сообщил, что двоюродного брата знаменитого российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Усмана Нурмагомедова вместе с товарищем Камалом Индрисовым задержали в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в наезде на автомобиле на сотрудника полиции у аэропорта в Каспийске. По предварительной информации источника, за рулем машины в момент наезда находился Камал. 39-летний пострадавший сотрудник полиции госпитализирован с ушибом головы и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Двоюродный брат знаменитого российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Усман также выступает в смешанных единоборствах. Он был чемпионом по ММА среди юниоров-любителей, а затем выступал в промоушене Bellator.