Валуев отреагировал на информацию о задержании брата Хабиба, сбившего полицейского

Бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал новость о задержании российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова. Ранее сообщалось, что он вместе с товарищем на машине наехал на полицейского.

«Человек наехал на сотрудника, вот и все, — цитирует Валуева «Чемпионат.com». — Пусть разбираются. Разбирательство должно быть в рамках закона. Как-то должно быть по-другому?»

Усман Нурмагомедов — брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее было опубликовано видео инцидента.