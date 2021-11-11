Валуев отреагировал на информацию о задержании брата Хабиба, сбившего полицейского
18:27
Бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал новость о задержании российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова. Ранее сообщалось, что он вместе с товарищем на машине наехал на полицейского.
«Человек наехал на сотрудника, вот и все, — цитирует Валуева «Чемпионат.com». — Пусть разбираются. Разбирательство должно быть в рамках закона. Как-то должно быть по-другому?»
Усман Нурмагомедов — брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее было опубликовано видео инцидента.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/martial/mma/news/opublikovano-video-naezda-mashiny-brata-habiba-nurmagomedova-na-policeyskogo-1856345/
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