Шлеменко прокомментировал интервью Яндиева о Харитонове

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал интервью Адама Яндиева после драки с Сергеем Харитоновым.

— В целом, то что записал Адам, с точки зрения его воспитания, его можно понять. Я не говорю, что можно оправдать его действия, что не сдержался, кинулся в публичном месте, за это у него оправдания нет. Но как я понял, может быть ошибаюсь, он готов понести наказание за то, что совершил.

Меня спрашивали, почему Адам себя так повел... Не многие это поймут и многие поймут. Есть такие вещи, которые глаза в глаза говорить нельзя. Я не знаю, было сказано это Сергеем. Адам говорит, что такое было сказано, как раз те вещи, которые нельзя было проглотить. Я не знаю, были эти вещи сказаны или нет. Опять же Сергей скажет, что они не были сказаны, нет оснований ему не доверять. (Илья Андреев)