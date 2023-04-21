Шлеменко назвал главную сложность в подготовке к бою с Алексом Оливейрой

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко объяснил, чем опасен Алекс Оливейра, с которым он должен провести бой на турнире Shlemenko FC 8.

«Не могу сравнить опасность Оливейры и Клебера Соузы. Нельзя знать раньше времени. Не важно, где ты выступал. Есть бойцы, которые не выступали в UFC или других больших лигах, о них даже не знают, но они являются очень сильными. Вдобавок, сложность к одному и второму бразильцу в том, что у них есть как минимум три месяца на подготовку, если не больше. Посмотрите внимательно, как выглядел Соуза на взвешивании у нас по своей фактуре, телу и каким он был на турнире ACA. Очевидная разница, а фактура характеризует подготовку бойца. Подготовка у него была серьезной», — приводит слова Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

Шлеменко и Соуза провели бой 30 сентября 2022 года. Встреча завершилась вничью. 27 января 2023 года бразилец дебютировал в ACA, проиграв нокаутом Ибрагиму Магомедову в третьем раунде. Бой Шлеменко с Алеком Оливейрой запланирован на лето этого года.