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Сегодня, 13:55

Боксер Кудряшов верит в победу Яньковой в поединке с Бостанжи

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Российский боксер Дмитрий Кудряшов оценил шансы Анастасии Яньковой в бою против турчанки Сюденюр Бостанжи.

«Янькова — лицо женских единоборств в России. В кикбоксинге она чувствует себя как рыба в воде. Это ее стихия. Я думаю, что она не забыла, что нужно делать. Она одержит победу. Всей душой за Анастасию», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

21 апреля Анастасия Янькова проведет бой по правилам кикбоксинга против турецкой спортсменки Сюденюр Бостанжи на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Главным поединком вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото. Также пройдут поединки Мариф Пираев — Родриго Капораль и Геннадий Макарян — Вадим Апсит.

Все поединки состоятся во Дворце гимнастики Ирины Винер. Телеканал РЕН ТВ покажет главные бои в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1096753-v-kikboksinge-kak-ryba-v-vode-kudriashov-otsenil-shansy-iankovoi-na-pobedu
Анастасия Янькова
ММА
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