Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал свою победу над Вискарди Андраде на турнире RCC 6 в Челябинске. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

– Мой стиль бескомпромиссный и жесткий, я себя не жалею, но не жалею и соперника. Я мог отбегать, натыкать ему джебов, перевести в партер, но вам бы понравился такой бой? Я думаю нет. Мне нравится выступать в клетке. В прошлый раз в Челябинске я застрял в ринге в этом вонючем, извините за выражение, пропустил какого-то бразильца вперед. Если бы рефери не вмешался, я бы оправился и закончил так же, как здесь. Я знаю себя. Что случилось в первом раунде? Смотрите, когда ты идешь в рубку с быстрым и резким соперником, можно тоже словить. От этого никто не застрахован. Я не попал, попал он. Да, я пропустил. Дал ему поработать и все. И что было дальше? Его больше не было. Но нужно ему отдать должное, очень крепкий парень. Я отбил руки об него. Но это мой стиль, по-другому я не умею, – сказал Шлеменко после боя. (Михаил Потапов)