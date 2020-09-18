Шлеменко будет секундантом Сарнавского на турнире АСА 111 в Москве

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко будет секундантом Александра Сарнавского в чемпионском бою против Абдул-Азиза Абдулвахабова 19 сентября на турнире ACA 111 в Москве.

«Абдул-Азиз хороший, сильный соперник, бывший чемпион — и это уже говорит за него. В его арсенале отличная ударная техника рук, борцовские навыки, — он хорошо чувствует борьбу, хорошо борется и защищается. Самое главное его преимущество — у него есть опыт работы в пятираундовых боях. Поэтому в подготовке особое внимание мы уделили работе над выносливостью, чтоб не было проблем в 5-раундовом бою. Но также усилили все аспекты: работали над борьбой, боксом, ударами ногами и т.д. Мы работали над всем, чтоб быть готовыми ко всему», — приводит слова Шлеменко пресс-служба АСА.

Сарнавский в своей карьере одержал 37 побед при 7 поражениях. Первый номер рейтинга ACA Абдул-Азиз «Лев» Абдулвахабов долгое был чемпионом АСВ в легком весе. Из 13 из 17 побед в карьере Абдулвахабов одержал досрочно.