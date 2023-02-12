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Шестаков считает, что Махачев одержал победу над Волкановски за счет тактики и психологии

Алина Савинова
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Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков объяснил, за счет чего россиянин Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски.

«Это было не столько столкновение стилей, сколько противостояние бойцовских интеллектов и характеров. На мой взгляд, российский самбист переиграл опытного австралийца за счет тактики и психологии: он не стал делать ставку на борьбу, как все от него ожидали. Также Ислам доказал, что может сохранять выносливость и высокую концентрацию на протяжении всех 25 минут, а это очень непросто. Александру Волкановски, несмотря на свой опыт и постоянную смену стойки, так и не удалось удивить или застать врасплох Ислама Махачева, а тот факт, что в четвертом раунде российский самбист заставил австралийца нервничать и фактически вывел его из себя трехминутным контролем в партере, говорит о том, кто был настоящим хозяином поединка», — приводит ТАСС слова Шестакова.

12 февраля Махачев победил австралийца Александра Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 и защитил чемпионский пояс в легком весе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Источник: https://tass.ru/sport/17030053
Василий Шестаков
Ислам Махачев
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