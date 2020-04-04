«Шедевр XXI века». Отец Хабиба рассказал, как восхищался Федором Емельяненко

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) — Абдулманап Нурмагомедов — в интервью Игорю Рыбакову рассказал, что восзищался Федором Емельяненко.

— Лучшим, конечно, в 2003 — 2009 годах был Федор, — сказал Нурмагомедов-старший. — Он и бывших чемпионов, и лучших в мире — всех перебивал. Но он никогда не был тяжем. Он когда был готов, весил 103 — 105 килограмма. Это не тяж. В таком весе дерутся в категории 93 килограмма.

Бой Кро Коп — Федор — это шедевр XXI века. Я не помню боя лучше в тяжелом весе. Федор перебил его на его поле. И в стойке, и в партере. Федор был идеален и лучшим тогда. Такого Федора я бы хотел видеть всю жизнь, но так не бывает. Сейчас Хабиб в такой же ситуации, как Федор 2003 — 2009 годов. Еще год-два и Хабиб должен понимать, что идут молодые и голодные. И он это понимает. Но уход он должен согласовать с командой, с которой он работал. Пора вешать перчатки на гвоздь. Думаю, он проведет еще два-три боя.