Шара Буллет: «Александр Емельяненко — хороший мужик, но в спорте он спекся»

Средневес UFC Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу Шара Буллет, прокомментировал бой Александра Емельяненко и блогера Евгения Ершова.

«Бой не смотрел, но смотрел нарезки. Видел, как он [Ершов] машет перед его лицом, а он [Емельяненко] отворачивается. Александр Емельяненко — хороший мужик, но в спорте он уже спекся. Как мужик он нормальный. Зарабатывает, делает свое дело».

«Форма Емельяненко перед поем? Скорее всего, у него был инсульт. Просто у него фамилия Емельяненко, и многие за него болели, когда он дрался в Pride. И вообще, когда он вышел из тюрьмы, он был в неплохой форме, провел пару хороших боев, и верил, что он смог бы проявить себя в Америке. А сейчас уже карьера у него конкретно на спад пошла».

Емельяненко болевым приемом на руку победил Ершова. Бойцы сразились 26 мая на турнире РЕН ТВ в Москве.

На счету Магомедова в ММА 11 побед и 0 поражений.