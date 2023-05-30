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Рамазан Исмаилов предположил, что Алискерову в UFC хотят устроить реванш с Чимаевым

Алина Савинова
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Известный тренер Рамазан Исмаилов высказался о том, что россиянин Икрам Алискеров проведет второй поединок в UFC против пятого номера рейтинга среднего веса Пауло Косты.

«Икрам ярко дебютировал. Все помнят его бой с Хамзатом Чимаевым. Алискеров не с неба свалился. Он из команды Хабиба Нурмагомедова. Он растет. Но Коста как-то выглядит больше Икрама. В любом случае, Алискеров — опасный, он может дать бой. Коста — мощный, физически сильный боец. Бразилец способен драться в стойке, побороться. Для Алискерова это одновременно возможность ворваться в элиту и преждевременный шаг. Считаю, что надо было один-два боя провести, чтобы прочувствовать октагон. Бой с Костой — это шанс. Может быть, в UFC хотят увидеть его бой с Чимаевым. У них есть история. Может, Хабиб подключился. Не исключаю, что хотят реванш. Посмотрим», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

Алискеров проведет поединок против Косты 29 июля на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США). В активе 30-летнего россиянина 14 побед и одно поражение. На счету 32-летнего бразильского бойца 14 побед и два поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ismailov-schitaet-chto-aliskerovu-v-ufc-khotyat-ustroit-revansh-s-chimaevym-255122/
Икрам Алискеров
ММА
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