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Тренер Волкова: «Он в прекрасной форме, но сейчас главная задача — это получение визы. Надеюсь все получится»

21:56
Александр Волков. Фото Instagram
Александр Волков. Фото Instagram
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Главный тренер российского тяжеловеса Александра Волкова Тарас Кияшко подтвердил новость о том, что его подопечный еще не получил американскую визу для проведения следующего боя.

«Саша в прекрасной форме. Готовимся. Сейчас самая главная задача — это получение визы в Америку. Это сейчас проблема, но всяческими возможными-невозможными путями мы пытаемся это решить», — сказал Кияшко в интервью «СЭ» на турнире ACA 123 в Москве.

«Я надеюсь, что все получится. Нам осталось ее получить, — продолжил он. — Договоренность уже есть, но там помимо всего этого придется лететь в другую страну. Есть ли билеты туда или нет... Нам еще нужно успеть вернуться, дотренироваться и лететь на акклиматизацию. Поэтому тяжелый месяц получится».

Следующий оппонент Волкова — француз Сирил Ган. Бой состоится на турнире UFC Fight Night 190, который должен пройти в ночь на 27 июня в Вегасе. Победитель этого противостояния станет, вероятно, главным претендентом на титул UFC в тяжелом весе.

(Ислам Бабаджанов)

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