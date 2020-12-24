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Шахматный рейтинг Марка Ханта — 2000. Это выше, чем у 99% онлайн-игроков

Рейтинг Ханта. Фото Instagram
Рейтинг Ханта. Фото Instagram

Бывший боец UFC и чемпион K-1 Марк Хант играет в силу первого шахматного разряда. Один из пользователей американского ММА-сообщества Reddit опубликовал скриншот профиля Ханта с популярного шахматного портала Chess.com.

На данный момент рейтинг австралийца откатился до 1964. За последние 8 лет он сыграл 67 352 игры в блиц с контролем одна минута на партию. Лучшая победа Ханта над соперником с рейтингом 2201 — то есть, кандидатом в мастера спорта.

Несколько лет назад Chess.com публиковал статистику, которая показывает, что 99% игроков сайта находятся на отметке в 1000-1400 пунктов рейтинга ЭЛО. Это соответствует уровню 4 разряда.

Марк Хант закончил карьеру в ММА в декабре 2018-го. В последнем бою UFC австралиец проиграл Джастину Уиллису единогласным решением.

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