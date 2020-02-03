«Шаг за шагом движемся к цели». Хабиб продолжает подготовку к бою против Фергюсона

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал, как продолжает подготовку к бою против Тони Фергюсона. Их поединок состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

— Раскидался после спаррингов, шаг за шагом движемся к цели.

Стабильность сильнее всех остальных качеств, — написал Нурмагомедов в Instagram.

Нурмагомедов в сентябре защитил титул, победив американца Дастина Порье в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. Последний бой Фергюсона состоялся в июне, он побил американца Дональда Серроне.