Шаблий отреагировал на перепалку в соцсетях между Чимаевым и Рахмоновым

Российский легковес Bellator Александр Шаблий высказался о перепалке в социальных сетях между Хамзатом Чимаевым и Шавкатом Рахмоновым.

«Шавкат, наверное, хотел привлечь к себе немного внимания этой фотографией, но он не ожидал, что Чимаев так дерзко выскажется. Думаю, это не раскрутка боя, а просто потенциальные соперники так подогревают к себе интерес. Скорее всего, у Чимаева в голове другие бойцы: бой за пояс в полусреднем весе, победитель пары Алекс Перейра — Исраэль Адесанья... Но Шавкат все делает правильно. Этот бой было бы интересно посмотреть всем любителям смешанных единоборств в СНГ», — цитирует Шаблия Metaratings.ru.

Ранее Рахмонов опубликовал в соцсетях фото с подписью: «Когда кто-то называет себя волком... волки под нами», на что Чимаев ответил: «Называться волком это честь, чем быть шакалом по жизни». Позже Рахмонов отредактировал публикацию, удалив высказывания на русском языке.