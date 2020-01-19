Серроне, вероятно, сломал нос в поединке с Конором

Американский боец ММА Дональд Серроне отправился в больницу после поединка с Конором Макгрегором на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США). Как сообщил глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции, у американца, вероятно, перелом носа.

Ранее Конор становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Сегодняшний поединок проходил в полусредней весовой категории. 31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. После поединка в зале произошла массовая драка. 36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41-й победе.