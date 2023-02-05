Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:26

Сергей Спивак: «Полярный медведь наступает. Дайте мне кого-нибудь из топ-5»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Молдавский боец Сергей Спивак прокомментировал свою победу над американцем Дерриком Льюисом в главном бою турнира UFC Fight Night 218.

«Деррик Льюис — отличный боец, он легенда для меня, он дважды дрался за титул. Мне он нравится. Но сегодня мое время, Полярный медведь здесь, дайте мне кого-то из топ-5.
Кто? Если я скажу, что победителя Джонс — Ган, мне дадут его? Тогда зачем вы спрашиваете? Окей, дайте мне Джона Джонса. Джон, извини, я уважаю тебя сильно, бро, но я наступаю.
Где мой бонус? Это мой десятый бой в UFC. У меня был длинный кэмп, в первый раз Деррик снялся, но я постоянно тренировался, не сбавлял, теперь я выиграл, мою руку подняли», — заявил Спивак в интервью после поединка.

Спивак выиграл у Льюиса удушающим приемом в середине первого раунда и одержал третью победу подряд.

1
0
Читайте также
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC Fight Night 218: Спивак досрочно победил Льюиса и другие результаты турнира
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости