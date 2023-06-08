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Павлович: «Нганну достиг всего и имеет право на новые вызовы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тяжеловес, выступающий в UFC, Сергей Павлович прокомментировал сравнения с французом Фрэнсисом Нганну и уход экс-чемпиона из организации.

«Ничего плохого в сравнении с Нганну нет. Когда какие-то положительные вещи отмечают, это нормально. С его точки зрения он достиг всего: стал чемпионом организации и защитил пояс. Теперь его задача — заработать и защитить какие-то свои интересы. Он не растерял свою популярность и в полной мере может пользоваться тем, что он имеет. Если он хочет попробовать новые вызовы, в том числе и в боксе, то имеет на это право», — приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.

Нганну был чемпионом UFC c 2021 по 2022 год. Свой последний поединок в ММА он провел в январе 2022 года в Анахайме, где победил единогласным решением судей соотечественника Сирила Гана, после чего оставил пояс вакантным и подписал контракт с PFL.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Сергей Павлович
Франсис Нганну
UFC
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