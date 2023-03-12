Харитонов: «Если мужчина не служил в армии, он полностью не сформировался»

42-летний российский боец Сергей Харитонов (32-8) заявил «СЭ», что каждый мужчина должен стремиться отслужить в армии.

«Я помню себя в начальных классах, как мы себя вели, формировались. У нас были зарницы, мы все мечтали о службе в армии, , — отметил Харитонов «СЭ». — У меня из класса нет друзей, которые бы не отслужили в армии. У нас был зазорно, если ты не отслужил в армии. Все стремились, рвались [в армию], это было прям принципиально.

Сегодня говорят: «Не служил, да и нечего там делать. Два года потерял». Вот это тоже одна из проблем нынешнего подрастающего поколения. Я считаю, что если мужчина не служил в армии, он полностью не сформировался. У меня очень много друзей, которые не служили в армии. Я с ними дружу, общаюсь, веду дела, но я вижу отличия ребят, которые служили и которые не служили. Есть ребята сильные, крепкие, но не хватает в них изюминки. С человеком, который служил, мне намного легче найти общий язык, взаимопонимание, чем с людьми, которые не служили».

Харитонов в прошлом бою одолел Тайрона Спонга (2-1) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 28 января 2022-го на EFC 44 в Майами, США.

