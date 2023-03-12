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Корешков назвал возможную причину поражения Яна в бою с Двалишвили

Виктория Кравченко
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Боец Bellator Андрей Корешков назвал возможную причину поражения Петра Яна в бою с Мерабом Двалишвили. Бой прошел на турнире UFC Fight Night 221.

«Мне кажется, проблема Яна в отсутствии голода. Я увидел именно это. У Пети не было огня и заряженности. Может быть, помешала травма. Нужно послушать самого Петра. Я не думаю, что он отнесся к подготовке халатно, но что-то однозначно пошло не так. Мне кажется, это связано с настроем и ментальным состоянием. Когда люди берут паузу между боями, это говорит о том, что человек подустал и хочет отдохнуть. Возможно, усталость не ушла и после отдыха. Это мои предположения», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-problema-yana-v-otsutstvii-goloda-u-nego-ne-by-lo-ognya/
Евгений Корешков
Мераб Двалишвили
Петр Ян
ММА
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