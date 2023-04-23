Сергей Харитонов: «Джон Джонс может нокаутировать Павловича»

42-летний российский боец Сергей Харитонов (32-8) считает, что Сергею Павловичу (18-1) не получится драться в своей манере с экс-чемпионом UFC в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).

«Я, конечно, буду болеть за Сергея, если будет бой с Джоном Джонсом, но против Джонса не прокатит просто сминание соперника, — сказал Харитонов «СЭ». — Джон Джонс перехитрит, переждет, и, я думаю, что даже нокаутирует Серегу.

Я не увидел в Сереге суперроста. Я вижу, что он пашет, что он однозначно в себя поверил, и это немаловажно. Но на сегодняшний день Джона Джонса не получится просто так смять. Джон Джонс — уникум, который перехитрит, перетерпит, обманет, затаскает. По поводу нокаута я, может быть, перебираю, но тяжело будет [Павловичу], тяжело».

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.