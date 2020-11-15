Харитонов: «С удовольствием выйду в клетку против Яндиева

Боец Bellator Сергей Харитонов в интервью «СЭ» заявил, что готов выйти в клетку против бойца UFC Адама Яндиева, если появится возможность организовать бой между ними.

«Не вопрос. Хотите мой бой против Яндиева — организуйте, — сказал Харитонов. — Нет проблем, пусть выйдет в клетку или в ринг против меня, а не бьет исподтишка. Я заднюю никогда не включал. Не вопрос. По-мужски, по-настоящему выйдем и подеремся».

«Но он найдет кучу причин сбежать: травма или еще что-то. Он постоянно будет бегать и травмироваться. Драться он не готов, Яндиев — не боец», — добавил боец Bellator.

13 ноября Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо во дворце спорта «Лужники» во время турнира по ММА. В результате Харитонов и Абдо были госпитализированы. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. По словам Харитонова, Яндиев взял у него в долг порядка миллиона рублей и не вернул.

На счету 40-летнего Харитонова 32 победы и 8 поражений в ММА. У 32-летнего Яндиева 9 побед и 1 поражение. (Илья Андреев)