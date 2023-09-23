Харитонов: «Бой с Дациком? Клоунаду за копейки устраивать не будем»

Российский тяжеловес Сергей Харитонов порассуждал на тему возможного противостояния с Вячеславом Дациком.

«Слава — хороший парень, — сказал Харитонов «СЭ» после победы над Тьяго Кардосо. — Бывают у него свои определение моменты. У каждого человека есть свои плюсы и минусы. Если хотят бой... Я уже говорил в предыдущем интервью. И Hardcore на меня выходил, Толя Сульянов лично писал, звонил. Я ему обозначил сумму. Не то чтобы я буду позориться, что в Hardcore буду выступать. Hardcore — нормальная организация на самом деле. Мне не нравятся вот эти хайпы, там исподтишка бьют друг друга и так далее. Готовы платить? Будем драться. Не готовы? Драться не будем. Клоунаду за копейки устраивать не будем».

Харитонов нокаутом в первом раунде выиграл у Кардосо. Бой проходил 23 сентября на турнире MMA Series-72 в Москве.