Сергей Харитонов: «Однажды встретились с Емельяненко на улице. Он поздоровался, я ответил»

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал «СЭ» о внезапной встрече с Александром Емельяненко.

Бойцы долгое время конфликтуют между собой в СМИ и соцсетях.

— Как-то на улице встретились лет пять-семь назад, — отметил Харитонов. — Он подошел, поздоровался. Я ответил. Но тогда еще не было совсем жестких оскорблений в интернете. Потом начались.

В прошлом году промоушен Fight Nights Global предлагал Харитонову 10 миллионов рублей за бой с Емельяненко.

— Про 10 миллионов рублей гонорара сказали — это не те деньги. А какие «те»?

— Пусть менеджеры договариваются. Это не баснословные деньги. Но точно не 10 миллионов. На такой бой можно было выйти бесплатно. Из принципа. А если за деньги — то немножко другие. Мне в спортивном плане этот бой не интересен вообще. Если люди хотят, они устроят. Если нет, то нет...

На счету 39-летнего Харитонова 30 побед и 8 поражений в ММА. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений, 1 ничья. (Юрий Голышак)

Полное интервью с Харитоновым читайте здесь.