Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Сергей Харитонов хочет титульный бой

06:57
Теги:

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов, победивший американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225, заявил о желании провести бой за титул.

— Я хочу бой за титул, — сказал Харитонов после победы в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионом Bellator в полутяжелом и тяжелом весе является американец Райан Бейдер. В январе он отправил в нокаут Федора Емельяненко. 7 сентября Райан встретится с французом Чейком Конго. Победная серия Бейдера составляет 7 боев.

Харитонов нокаутировал Митриона на Bellator 225

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир