Сергей Харитонов хочет титульный бой

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов, победивший американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225, заявил о желании провести бой за титул.

— Я хочу бой за титул, — сказал Харитонов после победы в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионом Bellator в полутяжелом и тяжелом весе является американец Райан Бейдер. В январе он отправил в нокаут Федора Емельяненко. 7 сентября Райан встретится с французом Чейком Конго. Победная серия Бейдера составляет 7 боев.

Харитонов нокаутировал Митриона на Bellator 225