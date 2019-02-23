Сергей Харитонов: "Если случайно пересекусь с Тактаровым, даже здороваться с ним не буду. Он просто алкоголик"

Российский боец тяжелого веса Сергей Харитонов высказался насчет критики в его адрес со стороны Олега Тактарова.

15 февраля 38-летний Харитонов на турнире Bellator 215 сразился с 40-летним американцем Мэттом Митрионом. Поединок был остановлен на 15-й секунде после того, как Митрион нанес запрещенный удар в пах. Харитонов не смог продолжить бой, который в итоге был признан не состоявшимся. Первый в истории UFC боец из России Тактаров выразил мнение, что Харитонов симулировал боль.

– Что думаете про слова Олега Тактарова, который сказал, что вы притворялись и выглядели, как брат Неймара?

– Я не знаю, кто такой Неймар. Кто это?

– Футболист, известный не только хорошей игрой, но и частыми симуляциями с гримасами боли на лице.

– Не слышал. В любом случае, то, что говорит Тактаров – это несерьезно. Он просто алкоголик, я не воспринимаю всерьез его слова.

– Он говорил, что вы его кинули, когда не стали драться в его организации. Расскажите про эту историю?

– Он врет, не говорит подробности. Я как-нибудь расскажу эту историю, но не сейчас. Он говорит, что я поступил с ним непорядочно, а на самом деле непорядочно там поступил он.

– Что скажете ему при встрече?

– Какая еще встреча? Я с ним встречаться не собираюсь. Если случайно пересечемся, то даже здороваться не буду. Пройду мимо.

Харитонов в ММА одержал 28 побед, потерпел шесть поражений. Два боя с его участием признаны несостоявшимися. (Михаил Потапов)