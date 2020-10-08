Сен-Пьер рассказал, как в UFC сорвали его бой с Хабибом

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах Жорж Сен-Пьер заявил в интервью ESPN, что два года назад очень хотел провести поединок с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, но промоушен отказался от организации данного боя.

— Два года назад, когда я ушел на пенсию, мы пытались провести бой. Я пытался сделать так, чтобы этот бой состоялся. Но в UFC не хотели этого. Прошло два года. Я не знаю, могут ли там передумать, — сказал Сен-Пьер.

На счету 39-летнего канадца 26 побед и 2 поражения в ММА. За последние семь лет он провел один бой — 4 ноября 2017 года Сен-Пьер победил Майкла Биспинга, став чемпионом в среднем весе. У 32-летнего Нурмагомедов 28 побед и 0 поражений. Хабиб не раз говорил, что очень хочет провести бой с Сен-Пьером, но только в легком весе.