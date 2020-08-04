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Сен-Пьер не против провести бой с Хабибом. Он назвал условия

06:38
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Бывший чемпион полусреднего и среднего дивизионов UFC Жорж Сен-Пьер признался, что находится в хорошей форме. Канадец в прошлом году завершил карьеру, но не раз говорил о возможном возвращении ради боя с Хабибом Нурмагомедовым.

Хабиб Нурмагомедов.Хабиб заявил, что хочет провести бой с Сен-Пьером в апреле 2021 года

— Я все еще в хорошей форме, но не потому, что мне предстоит бой, а потому, что мне нравится оставаться таким, — цитирует RDS Сен-Пьера. — Тем не менее, я не в боевой форме. Если бы мне предстоял поединок, пришлось бы отправиться в тренировочный лагерь. Меня только что включили в Зал Славы, я на пенсии и у меня все хорошо. Если у UFC есть ко мне предложение, от которого я не смогу отказаться, они просто должны позвонить мне. Они знают, где меня найти.

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