Сен-Пьер не поставил Хабиба на первое место в списке величайших бойцов в истории

Бывший чемпион полусреднего и среднего дивизионов UFC Жорж Сен-Пьер составил список лучших бойцов в истории. Он включил в него непобежденного Хабиба Нурмагомедова (28-0) — чемпиона организации в легком весе.

«Величайший для меня — Ройс Грейси, — цитирует канадца TMZ. — Потому что он был тем, кто действительно изменил спорт, изменил понятия о настоящем бое.

Джон Джонс тоже в списке. Считаю, в современную эпоху он лучший. Еще есть Хабиб Нурмагомедов. Многих можно перечислить, но выделяется Ройс Грейси».

Грейси — член Зала славы UFC. Он считается одной из наиболее влиятельных фигур в истории ММА. Бразилец олучил известность за свои победы в первых турнирах UFC.