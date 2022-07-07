Сехудо заявил, что прикончил бы О'Мэлли за два раунда

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо порассуждал на тему возможного поединка с набирающим обороты бойцом Шоном О'Мэлли.

«Почему бы и нет, чувак? Я думаю, что для меня это был бы хороший разогревочный бой, — сказал на подкасте The Triple C & Schmo Show. — Я бы вышел туда с целью прикончить его в пределах двух раундов. Итак, это моя цель — прикончить его за два раунда. Но он не принял бы этот бой. Все, включая его тренеров, знают, что я стилистическом плане превосхожу его. Я просто слишком умен, опытен и крут, и я определенно чертовски хорош собой».

На счету О'Мэлли 15 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся. У Сехудо 16 побед и 2 поражения. Последний поединок Сехудо провел в мае 2020 года на UFC 249. Тогда он техническим нокаутом во втором раунде победил Доминика Круза.