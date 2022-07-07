Боец UFC рассказала, как однажды спасла девушку от насильника

32-летняя Молли Маккэнн (12-4), выступающая в наилегчайшем весе UFC, заявила, что 10 лет назад сумела дать отпор мужчине, который хотел изнасиловать девушку.

«Когда мне было 23 года, я работала в Subway. Однажды я заступила в ночную смену, и около пяти утра нарезала бутерброды, чтобы не отрубиться, — сказала Маккэнн в подкасте True Geordie. — В какой-то момент в заведение входит девушка, а за ней — мужчина. Он подходит к ней и обнимает ее. Это выглядело подозрительно.

Я сказала ему: «Эй, парень, как тебя зовут?», а он такой: «Ты кто? Коп?». Он был не местный, его английский хромал. У девушки был валлийский акцент, и поэтому все это выглядело очень странно. Тот мужчина схватил девушку и попытался вытащить ее из заведения. Я побежала следом.

Когда я выбежала на улицу, он попытался ударить девушку ногой по голове. В это время я порезала его ногу. Безумие! Это было пять утра, птички чирикали. После этого вышли какие-то парни из машин и заблокировали магазин, пытаясь уговорить девушку не писать заявление в полицию.

Оказалось, что этот мужчина в ночном клубе подсыпал ей в коктейль наркотик, чтобы потом изнасиловать. Он следовал за ней до Subway. В полиции сказали, что этот мужчина торговал людьми. Он был нелегальным иммигрантом. Кажется, его отправили туда, откуда он родом».

Следующий поединок Маккэнн проведет против Ханны Голди (6-2) на UFC Fight Night 208. Турнир пройдет 23 июля на арене O2 в Лондоне, Великобритания.