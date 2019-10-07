Сехудо вернется в октагон в марте

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо сообщил, что намерен вернуться в октагон в марте. В последний раз он дрался в январе 2019 года, победив нокаутом в третьем раунде Марлона Мораеса.

— Намерен провести бой в марте. Сначала я хочу восстановиться после травмы плеча. В ноябре начну тренироваться. Так что март — идеальное время для поединка. Думаю, в следующем году проведу два или три боя, — отметил Сехудо в программе The Schmo.